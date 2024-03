Palazzo Santo Stefano: uno scrigno di arte, storia e politica nel cuore di Padova

È richiesto un contributo per partecipante di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 3 euro

Padovanità on tour. Sabato 9 marzo 2024: «Vi accompagneremo a visitare Palazzo Santo Stefano, luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, amministrativa e politica della nostra amata Padova. Sede storica della Provincia di Padova e della Prefettura, Palazzo Santo Stefano è uno scrigno di bellezze e memorie ancora poco conosciute da cittadini e turisti. Le sue origini risalgono all’anno Mille come monastero benedettino femminile, ma sono tante le trasformazioni che si sono succedute, soprattutto dopo le soppressioni napoleoniche del 1810. Dal 1868 l’edificio ospita l’Amministrazione provinciale, la Prefettura e la residenza del Prefetto. È un luogo tutto da scoprire con le bellezze artistiche e architettoniche racchiuse nelle sue sale e nello scalone dell’ingresso storico, e con una novità sconosciuta ai più, grazie ai lavori recentemente eseguiti dalla Provincia: un rifugio antigas interrato e un rifugio antiaereo realizzati nel periodo bellico».

Il percorso museale si snoda in due parti: la prima, attraverso lo Scalone d’onore, tra i piani terra, primo ed interrato del palazzo; la seconda - percorrendo Piazza Antenore e Riviera Tito Livio - conduce al Rifugio antiaereo U.N.P.A.

Sono previsti 3 distinti turni di visita:

- ore 15

- ore 16

- ore 17

Durata della visita (indicativa) 1 ora e 10 minuti.

È richiesto un contributo per partecipante di 6 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 3 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.