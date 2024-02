I Papu in “De Bes Top Off” al Teatro Don Bosco

I Papu in “De Bes Top Off” sono in scena a Padova al teatro Don Bosco, in via San Camillo De Lellis 4/A (Quartiere Forcellini) venerdì 23 febbraio alle ore 21.

Dettagli

De Bes Top Off vuol essere una sorta di bilancio artistico, un entusiastico sguardo al passato rivisto però con gli occhi di oggi.

I PAPU, interpreti originali della Commedia dell’Arte in chiave moderna, hanno pensato di ripresentare una giocosa carrellata dei loro più noti personaggi, spaziando dai classici sketch di situazione alle loro più recenti caratterizzazioni, nelle quali Andrea & Ramiro riassumono, quasi fondendole assieme, tutte le loro esperienze, forgiando uno spettacolo che sarà anche una rappresentazione delle diverse tipologie e potenzialità del Comico.

Un mix di scene sul fil rouge del verosimile e dell’analisi psicologica, sempre capaci di ricreare un immaginario immediatamente riconoscibile dallo spettatore.

Una simpatica opportunità d’incontro per chi non li conosce e una ghiotta chances per i loro più recenti fans per seguire dal vivo, nel corso di una serata, l’evoluzione artistica del duo comico più recentemente cinquantenne del triveneto.

Ingresso

Uno spettacolo divertente e spassoso dove il duo friulano presenta il best of.

Biglietti a 10 euro disponibili senza alcun sovrapprezzo presso:

Soranzo Gioielli (Via Guizza 238)

Caffetteria Gloria (Via Forcellini 132H)

XLeSoRelle (Via Facciolati 107)

Pasticceria Caffetteria Paride (Via Gattamelata 39)

Versi RiBelli (Via T. Aspetti 23)

Osteria Di Fuori Porta (Via T. Aspetti 7A)

Edicola Vanuzzo (Vle Int. Ignoto 3)

Per info e prenotazioni

Per info e prenotazioni al numero 335 7486118 (orario 9-12 e 15-18) – nuoviorizzontiecologici@gmail.com

Organizzazione – Associazione Nuovi Orizzonti Ecologici

Info web

https://www.ipapu.it/event/padova-ven-23-febbraio-2024/