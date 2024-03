Parole d'autore: Daniela Lucangeli

Venerdì 22 marzo presso l'Auditorium dell'IIS Kennedy di Monselice si terrà il secondo incontro della rassegna "Parole d'autore". Ospite della serata Daniela Lucangeli, Professore Ordinario in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Padova. La professoressa Lucangeli è anche Membro dell’Accademia Mondiale delle Ricerche sulle difficoltà di apprendimento (IARLD) e di comitati scientifici di numerose Società di Ricerca nazionali e internazionali nell’ambito della salute e dell’educazione, di comitati istituzionali tra i quali il CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi), e la Child Guarantee. Presidente di Mind4Children, lo Spin-Off dell’Università degli studi di Padova che sostiene la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano attraverso la sperimentazione, la divulgazione, la consulenza e la formazione. È inoltre, ideatrice e fondatrice di Heart4Children, associazione di Promozione Sociale che opera in stretta sintonia con il contributo scientifico dello Spin-Off Mind4Children per sviluppare progetti educativi e di impatto sociale. Presidente dell’Associazione CNIS (Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati) e Direttrice scientifica dei Poli Apprendimento, una rete di Centri Clinici ed educativi per famiglie con bambini che vivono in situazioni di particolare vulnerabilità.

Le sue principali aree di ricerca sperimentale sono i processi maturazionali del neurosviluppo con particolare attenzione al rapporto tra apprendimento ed emozioni, i trend evolutivi e le difficoltà di apprendimento. Rewiers e membro di numerosi comitati di riviste scientifiche nazionali ed internazionali. È autrice di numerosi contributi nazionali e internazionali (paper scientifici, manualistica, saggistica, metodologia e didattica). Tema dell'incontro sarà "Se sbagli non fa niente". La rassegna è organizzata da Comune di Monselice e Biblioteca Comunale San Biagio di Monselice con la collaborazione dell'Associazione Cuore di Carta. Ogni ospite di questa edizione affronta dal suo punto di vista i grandi temi dell’attualità e, se dovessimo indicare un filo conduttore, potrebbe essere quello molto sentito della fragilità: da quella dell’ecosistema a quella psicologica fino a quella delle istituzioni tradizionali di fronte ai nuovi modelli di comunicazione.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti.