Pasqua e Pasquetta a Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi ti aspetta il fine settimana di Pasqua con un ricco programma di eventi e proposte per tutta la famiglia.

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile 2024

Dalle 10 alle 18, ultimo ingresso ore 17. Visite guidate a orari fissi: ore 11, 12, 15 e 16.

Gli eventi

Alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta torna l'ormai tradizionale appuntamento con la caccia alle uova: un avvincente percorso gioco dedicato ai più piccoli tra i filari del nostro vigneto. L'occasione perfetta per vivere gli spazi verdi della Villa e rilassarsi negli oltre 3 ettari del brolo agricolo.

Con le visite guidate in partenza a orario fisso vi porteremo alla scoperta della prima tra le ville venete, tra logge panoramiche e sale riccamente affrescate.

Appuntamento alle ore 11, 12, 15 e 16 in Biglietteria.

Per il lunedì di Pasquetta la Villa diventa la tua meta perfetta per una gita fuori porta: immergiti nel verde del nostro Parco e goditi una giornata tra natura, arte e cultura.

In questa giornata sarà anche possibile organizzare un pic nic acquistando il cestino preparato dal nostro Bistrò con le ricette della tradizione.

Siamo a Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei, a meno di trenta minuti da Padova.

Orari

Dalle ore 10 alle ore 18

Ultimo ingresso alle ore 17

Biglietti

Visite in autonomia Villa e Parco

Iscritti FAI: gratuito

Intero: 11 euro

Ridotto 6-18 anni: 6 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 28 euro

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate (incluso accesso al Parco)

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Contatti

Per informazioni sulle attività della Villa

Tel 049 9930473

Mail faivescovi@fondoambiente.it

Per contattare Bistrò Enoteca Villa dei Vescovi

Tel 351 6181682

Mail bistrovilladeivescovi@gmail.com

Domenica 31 marzo: Bistrò aperto solo con prenotazione, menu a la carte (posti limitati)

Lunedì 1 aprile: Bistrò aperto con prenotazione, menu a la carte (posti limitati)

Pic nic su prenotazione al link https://www.soluzionieventi.it/format/pic-nic-sui-colli/pasquetta-villa-dei-vescovi-2024.htm

Attenzione: i prezzi dei servizi gestiti da Bistrò Villa dei Vescovi non includono il biglietto di ingresso a Villa dei Vescovi, che dovrà essere acquistato in loco.

Dettagli

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2024. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi inediti e atmosfere storiche da conoscere, vivere e apprezzare.

In particolare, domenica 31 marzo e lunedì 1aprile, il FAI invita il pubblico a trascorrere con le proprie famiglie e i propri cari le festività pasquali nella splendida cornice di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra natura, arte e architettura.

In entrambe le giornate verrà proposto il tradizionale appuntamento con la caccia alle uova: un avventuroso percorso libero nel verde, realizzato in collaborazione con LINDT, e pensato per i più piccoli per divertirsi, vivere e scoprire gli spazi della dimora alla ricerca di delizie al cioccolato. In più, sia domenica che lunedì sarà possibile effettuare – alle ore 11, 12, 15 e 16 – visite guidate alla scoperta della Villa, tra logge panoramiche e sale riccamente affrescate, e godersi un picnic all’aria aperta, gustando il proprio pranzo al sacco portato da casa. Nella giornata di lunedì 1° aprile, è possibile acquistare il cestino con i sapori del territorio preparato dal Bistrò interno al Bene del FAI (per informazioni sul cestino da asporto e per prenotazioni consultare il sito www.soluzionieventi.it ).

Orari:

dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Visite guidate a orari fissi: ore 11, 12, 15 e 16.

Biglietti

Visite in autonomia Villa e Parco: Intero euro 11; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni euro 6; Ridotto 0-5 anni, Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) euro 28.

Visite guidate (incluso accesso al Parco): Intero euro 20; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni euro 10; Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia euro 6; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) euro 50.

Per informazioni:

www.villadeivescovi.it; Villa dei Vescovi, via dei Vescovi 4 – Luvigliano di Torreglia (PD) tel. 049/9930473, email faivescovi@fondoambiente.it

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto. Grazie anche a LINDT Italia, per il primo anno sponsor degli eventi Pasquali e presente nei Beni con il suo cioccolato.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

