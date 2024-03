Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, cestini a tema, dj e relax

Prezzo non disponibile

Villa Selvatico è pronta ad accogliervi il 1 aprile 2024per il tradizionale Picnic di Primavera! Insieme a noi saranno presenti Dario Ricevimenti che curerà l’area food e DJ LuisGigo per il DJ SET Serale per regalarvi una giornata indimenticabile e tanto divertimento!

Punti ristoro

Piatti speciali, delizie gourmet a Cura di Dario Ricevimenti, Vini di Villa Selvatico e Bibite – possibilità di prenotazione del cestino da picnic online

Truck di Gelati artigianali a cura di Apeceraunavolta

https://shop.villaselvaticoterme.it/event/pasquetta-2024-a-villa-selvatico/

Area relax

Il Giardino di Villa Selvatico Terme sarà accessibile per ospitarti e regalarti un momenti di Relax

Area bimbi

Animazioni per bambine e bambini*

Durante la giornata saranno disponibili attività ludiche e ricreative per i più piccoli in collaborazione con Non Solo Tata.

Visite

Avrai la possibilità di fare visite guidate e audioguidate di Villa e Giardino, prenotabili online

Degustazione vini

Accedi all’area bar e assaggia i nostri vini. Ottimi per un brindisi in compagnia e da abbinare con le prelibatezze dell’area food.

DJ set

Dalle 16:30 insieme a DJ LuisGigo ci sarà la possibilità di fermarsi fino alle 22:00 per happy hour musicale arricchito da deliziose sfiziosità proposte da Dario Ricevimenti. - Ultimo accesso 20:00

Info web

https://www.facebook.com/events/376822928650348/

