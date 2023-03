Pasquetta in bici sui Colli Euganei

Vieni anche tu alla scoperta del Parco Regionale protetto dei Colli Euganei (PD) aderendo al bike tour giornaliero organizzato per il lunedì di Pasquetta 2023! In sella a comode bici elettriche attraverseremo distese di campi e vigneti, osservando il paesaggio costellato da ville, castelli e abbazie. Ammireremo gli interni ed il parco di una villa veneta seicentesca, visiteremo un frantoio locale dove pranzeremo con un cestino pic-nic all'ombra degli ulivi, cammineremo tra le vie di un antico borgo medievale e assaggeremo il liquore locale. Un'occasione unica per:

visitare posti nuovi

pedalare nel verde

fare nuove amicizie

Le nostre tappe: Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Villa Selvatico, Valsanzibio, Frantoio Colli del Poeta, Borgo di Arquà Petrarca.

Lunghezza tragitto: 25 km circa

Difficoltà medio-bassa: strade prevalentemente in pianura. I pochi tratti in salita sono facilmente affrontabili grazie al supporto della bici elettrica.

N.B. data la lunghezza del tragitto e la durata del tour l'età minima consigliata è a partire dai 14 anni.

La tariffa include:

accompagnatore e guida turistica certificata durante tutta la durata del tour

ingresso e visita guidata a Villa Selvatico

visita al frantoio Colli del Poeta con assaggio dell'olio e cestino pic-nic per il pranzo (focacce, uova sode, insalata di verdure e cereali, cioccolata, dolce pasquale, acqua e vino)

visita guidata al Borgo di Arquà Petrarca con assaggio del brodo di giuggiole

noleggio giornaliero bici elettrica

assicurazione personale

foto reportage

Per info e prenotazioni cliccare sul seguente link: https://www.visitbest.it/bike-tour-pasquetta/.