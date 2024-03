Pasquetta alle terme

Cosa c'è di meglio di trascorrere la Pasquetta immersi nel relax delle terme? Unisciti a noi per una giornata indimenticabile di benessere e svago! Con l'ingresso giornaliero alle Piscine Termali dalle ore 9 alle 23.30, avrai tutto il tempo per rigenerarti e rilassarti. E non è tutto! Potrai anche goderti due ore di puro relax nella nostra Royal SPA.

Per rendere la tua giornata ancora più speciale, abbiamo organizzato una deliziosa grigliata a bordo piscina, accompagnata da musica dal vivo e vino a volontà.

Ingresso piscine termali +Royal Spa+ Grigliata: 95 euro a persona. Vieni a festeggiare la Pasquetta con noi e regalati una giornata di piacere e relax assoluto.

Per Info e prenotazioni chiama 049 8911711 oppure scrivi a info@mioni.it.