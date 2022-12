Escursione all'alba sul Monte Ceva

Domenica 8 gennaio 2023 ci attende un’esperienza a dir poco fantastica. Partiremo con il buio per una salutare passeggiata in compagnia di una guida naturalistica, fino ad arrivare alla croce del Monte Ceva per vedere sorgere il sole! Contempleremo l’alba e nel ritornare al punto di partenza sentiremo alcune chicche naturalistiche dei Colli Euganei. Concluderemo con un momento di colazione spartana al punto di arrivo/partenza.

Dettaglio:

Ore 6.40: ritrovo e registrazione presso il parcheggio della chiesa di Turri di Montegrotto, Via Scagliole

Ore 6.45-7.30: escursione a tratti ripidi

Sosta per l’alba fino alle 8

Ore 8-8.45: ritorno

Ore 8.45-9: colazione

Cosa ti serve:

Abbigliamento comodo, scarpe da trekking e se li hai porta i bastoncini

Torcia

Se vuoi portati dell’acqua

Grado di difficoltà: medio/impegnativo

Lunghezza percorso: circa 5 km

Prezzo:

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: ridotto 6 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica Elena Bettio per tutto il percorso del tour

Colazione casareccia

Organizzazione tecnica

Nota bene:

Si raccomanda la puntualità! Il sole non aspetta i ritardatari ?

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Evento a numero a chiuso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/EXL1o7YBY1matmHaA.