Passeggiata in clima natalizio e apericena in un locale del suggestivo borgo di Cittadella

Vi troverete a Cittadella, piccolo e suggestivo borgo padovano un luogo perfetto per trascorrere un pomeriggio in clima natalizio. Il centro storico, interamente cintato da mura, è ricco di botteghe artigianali e negozi di souvenir, che in questo periodo dell'anno si vestono a festa con addobbi e luminarie. Al tramonto, il paesaggio è ancora più suggestivo, con le luci della città che si riflettono sulle mura e sul fiume. Per concludere la giornata, alle ore 19 prenderete parte ad un piccolo ma ricco aperitivo.

Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. Al momento dell’arrivo troverete la nostra animatrice di Oj Eventi Single pronta ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 19 Novembre 2023. Vi aspettiamo alle ore 19 - Chiesa Parrocchiale della Madonna Addolorata al Torresino- Via Andrea Memmo, 47, 35122 Padova PD.