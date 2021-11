"Pasta party" al Miscusi in piazza della Frutta, tutti i dettagli dell'evento

Il 2020 è stato un anno record per il consumo di pasta in Italia: ciascun italiano ne mangia, in media, 23 kg ogni anno, contribuendo a fare di questo ingrediente a base di farina e acqua un simbolo unico di convivialità e mediterraneità nel mondo.

Così miscusi, il brand italiano della pasta che ha aperto lo scorso 7 giugno il suo primo ristorante padovano, rende omaggio alla pasta con il “Pasta Party” della città di Padova, in programma il prossimo mercoledì 17 novembre a partire dalle ore 19.30 in Piazza della Frutta 18.

Con il “Pasta Party”, miscusi “mette in tavola” anche a Padova tutti gli ingredienti caratteristici dell’esperienza miscusi e dei suoi eventi: un musicista con chitarra, il paroliere dei karaoke e qualche microfono per cantare tra i tavoli del ristorante; le “mamme pastaie”, pronte a sedersi a capotavola per impastare e svelare tutti i segreti della pasta fresca; un DJ Set su Piazza della Frutta, per chi vuole intrattenersi nel dehor; e poi convivialità, il vino della casa, good vibes e tavolate di sconosciuti che dopo qualche canzone sono già nuovi amici. E, ovviamente, tanti piatti di pasta.

Il “Pasta Party” miscusi sarà anche l’occasione per assaggiare il nuovo menù del ristorante, disponibile anche in versione “to go”: un menù che punta tutto su trafile fatte di blend di grani antichi e legumi in rotazione, biologici, senza fertilizzanti e coltivati nel rispetto del terreno in cui crescono, che, abbinate a condimenti e ingredienti di stagione e sostenibili, favoriscano un piatto bilanciato “buono per le persone e per il pianeta”.

«Siamo felicissimi di poter portare anche a Padova uno dei nostri eventi: le serate speciali che organizziamo in miscusi sono, prima di ogni altra cosa, dei momenti in cui si crea nei nostri ristoranti un’atmosfera unica di convivialità, divertimento e spensieratezza - commenta Alberto Cartasegna, CEO di miscusi - A giugno scorso abbiamo scelto Padova per il suo fascino e per i tanti giovani che ci abitano; con il primo “Pasta Party” vogliamo ulteriormente avvicinarci a padovani e studenti, sicuri di trovare in loro la stessa voglia che abbiamo noi di pasta, musica e good vibes».

Il “Pasta Party” è aperto a tutti, a partire dalle ore 19.30, in Piazza della Frutta 18.

Prenotazione su Evenbrite, costo 13 euro.

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/195253609456674

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pasta-party-miscusi-padova-early-birds-ticket-205102907317