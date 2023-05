Zanzare: ad Este al via la distribuzione di pastiglie anti-larvali ecco dove e quando

Dalle ore 10 alle ore 12.30 in Piazza Maggiore a Este, nei giorni di mercoledì 10 e sabato 13 maggio, verrà allestita una postazione dai volontari della Protezione Civile di Este dove, in seguito a registrazione su un apposito elenco, si potrà ritirare una fornitura per nucleo famigliare di pastiglie per trattare le larve delle zanzare nelle proprie aree private.

È possibile ritirare una confezione per nucleo famigliare e il flaconcino viene consegnato all’intestatario/a o a persona delegata munita del codice fiscale del cittadino cui è associata l’utenza. Il prodotto, in compresse denominato “Proxilar compresse”, deve essere utilizzato secondo le quantità e le modalità descritte in etichetta e quanto descritto nel volantino che sarà consegnato assieme al flaconcino.

I prodotti larvicidi utilizzati, a base chimica o microbiologica, sono tutti autorizzati dal Ministero della Salute e di ultima generazione e la composizione, caratteristiche, modalità d’uso delle compresse da utilizzare in ambito privato sono indicate, oltre nella confezione, anche nelle schede tecniche predisposte.

Va inserito esclusivamente all’interno di caditoie, tombini, griglie o pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana, è un’operazione che va ripetuta ogni 3-4 settimane o dopo forti ed abbondanti acquazzoni, fino alla metà di ottobre.

Con l’obbiettivo di limitare i rischi sanitari, dovuti ad un uso scorretto del prodotto, è obbligatorio leggere le informazioni contenenti i rischi ed i consigli di prudenza ed attenersi alle disposizioni sul corretto utilizzo. Il Comune di Este diffida da un uso non previsto e declina ogni responsabilità in tal senso.

Tutta la comunità è chiamata al controllo dell'infestazione attuando misure idonee per ridurre i focolai di infestazione nelle aree private, secondo quanto disposto con Ordinanza Sindacale n. 96 del 22.07.2022.

Il Piano dei trattamenti larvicida sul territorio comunale, approvato dall'Ulss 6 Euganea, è stato avviato già nel mese di aprile, i trattamenti verranno eseguiti a cadenza mensile fino al prossimo ottobre su tutte le oltre 5.550 caditoie comunali.

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/zanzare-al-via-la-distribuzione-gratuita-delle-pastiglie-anti-larvali-ecco-dove-trovarle