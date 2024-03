Pausa pranzo tra preghiere e musica alla chiesa di San Gaetano

Secondo appuntamento giovedì 7 marzo con Pausa pranzo – Musica e parole per lo Spirito verso la Pasqua.

L’appuntamento è nella chiesa di San Gaetano, in via Altinate 73 a Padova, dalle ore 13 alle 13.30.

Pausa pranzo è un’iniziativa del Centro universitario per i giovedì di Quaresima per dare spazio al cuore e trovare un po’ di pace soprattutto in questi giorni in cui continuano la paura e la fragilità.

Uno spazio e un tempo per vivere un momento di pace e serenità gustando brani musicali interpretati dai giovani musicisti del conservatorio Cesare Pollini e letture di testi scelti e interpretati dagli allievi dell’Accademia teatrale Carlo Goldoni.

La Pausa pranzo di giovedì 7 marzo 2024 avrà come riferimento i verbi distruggere-costruire e sarà accompagnata da musiche di A. Willaert, L. Compère, J. Obrecht, J. Desprez.

Ingresso libero.