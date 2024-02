I Pendulum allo Sherwood Festival di Padova per la loro unica data live in Italia

Il programma di Sherwood Festival 2024 si arricchisce con un nuovo grande nome: quello dei Pendulum, una tra le più importanti e iconiche band elettroniche di tutti i tempi, che arriverà a Padova il prossimo 11 giugno 2024 per quella che sarà la loro unica data live in Italia!

I biglietti sono disponibili dal giovedì 22 febbraio su www.ticketmaster.it e su www.sherwoodfestival.it, e dalle ore 12 di giovedì 29 febbraio anche su www.ticketone.it e su www.ticketsms.it.

I Pendulum si stanno preparando per un monumentale ritorno dal vivo, in cui ci sarà spazio per tanta nuova musica oltre che per i grandi successi del passato!

Nel 2005 pubblicano il loro album di debutto, acclamato dalla critica, "Hold Your Colour", che includeva l’omonimo “Hold Your Colour", "Slam”, “Fasten Your Seatbelt”, “Tarantula” e “Blood Sugar", tracce iconiche con le quali i Pendulum si sono fatti subito conoscere per la loro miscela unica di produzioni ad alto ritmo e spettacoli dall’energia esplosiva. Guidata da Rob Swire e dai compagni Gareth McGrillen e Paul Harding, la band ha raggiunto il disco di platino con l’album d’esordio, entrando immediatamente, di diritto, tra le novità più interessanti e seguite del panorama elettronico del momento.

Nel 2008, con l’uscita dell’album “In Silico", che si piazza #2 nelle classifiche UK e divenuto subito disco di platino, i Pendulum si consacrano come una delle band di musica elettronica più importanti al mondo, grazie anche a produzioni iconiche come sono presenti alcune produzioni iconiche come “Granite" e "Propane Nightmares”.

Nel 2010 è stata poi la volta di “Immersion”, il loro terzo album in studio, che ha esordito alla posizione #1 nella classifica UK degli album più venduti e che contiene collaborazioni con gli In Flames, leggende del metal, Liam Howlett dei The Prodigy e Steve Wilson dei Porcupine Tree.

Grazie al successo travolgente dei primi 3 album e alla qualità straordinaria dei loro show, i Pendulum hanno calcato come headliner i palchi di alcuni dei principali festival del mondo, dal Coachella al Glastonbury, dallo Sziget all’Ultra Music Festival, passando per Rock Am Ring, Download, Reading/Leeds, T in the Park, Creamfields e tanti altri, arrivando a suonare davanti a pubblici di oltre 50.000 persone!

Nel 2018 hanno poi pubblicato quello che è al tempo stesso un greatest hits e album di remix, dal titolo "The Reworks", che ha rappresentato la chiusura di tutti i capitoli precedenti della band, aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Al suo interno, 13 canzoni leggendarie dei Pendulum - dal primo singolo di "Hold Your Colour" dal titolo "Streamline” a "Witchcraft" e "Watercolour" di "Immersion" – remixate da artisti di enorme fama come Skrillex, Noisia e Moby.

Oggi la band manca in Italia da diversi anni, ma il suo ritorno è ora alle porte: l’appuntamento da non perdere, per tutti i fan dei PENDULUM e della musica elettronica in generale, è segnato per l’11 giugno allo Sherwood Festival di Padova per l’unica data live in Italia!

Biglietti

Da 40.25 euro + commissioni

Prevendite disponibili da ora in anteprima su:

Ticketmaster - bit.ly/SF24_ticketmaster

Sherwood – bit.ly/SF24_sherwood

Dalle ore 12 di giovedì 29 febbraio anche su:

TicketOne - bit.ly/SF24_ticketone

TicketSms - bit.ly/SF24_ticketsms

