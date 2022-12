Perché lavorare? Viaggio alla scoperta del senso del lavoro, l'incontro a Spazio 35

Lunedì 19 dicembre alle 10, Progetto Giovani organizza un incontro per approfondire il senso del lavoro nell’ottica di una ricerca attiva di un’occupazione. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Roberto Mairo, psicologo del lavoro, formatore e consulente HR.

L’incontro si svolge presso lo Spazio 35, al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione attraverso l’apposito modulo online.

L’incontro

Il mondo cambia e diventa sempre più difficile da capire: perché le aziende non trovano personale e le persone non trovano lavoro?

L’incontro è rivolto a chi sta cercando lavoro, a chi vorrebbe trovare un’occupazione più in linea con le proprie inclinazioni, ma anche a chi sta cambiando direzione professionale e intende intraprendere una nuova carriera.

Con l’obiettivo di approfondire il senso del lavoro, l’incontro si propone di aiutare i partecipanti a:

Roberto Mairo è psicologo del lavoro, formatore e consulente HR. Dal 2011 si occupa di Politiche Attive del Lavoro, percorsi di riqualificazione e ricollocamento in tutto il Veneto. È autore del libro “Il Cercatoredilavoro” ed. EriksonLive, 2019, che nasce dal blog www.ilcercatoredilavoro.it. Oggi sta avviando nuovi progetti per aiutare persone e aziende ad incontrarsi in modo diverso.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel.: 049 8204742

Mail: informagiovani@comune.padova.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/perche-lavorare-viaggio-alla-scoperta-del-senso-del-lavoro/

