Al Piccolo Teatro di Padova in scena Vladimir Luxuria in "Princesa" il 15 febbraio 2024. «Princesa - scrive l’autore e regista - per molti è il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André. Ma pochi sanno che la canzone parla di una persona realmente esistita, Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Princesa, ovvero Principessa, da un ristoratore presso cui lavorava. Princesa è un ragazzino che non si riconosce nel suo corpo, e fin dalla piccola età vuole essere una ragazza. Si trucca, gioca con le bambole, desidera disperatamente di essere altro dal suo corpo. Inizierà quindi un suo viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile, fino ad arrivare alle grandi metropoli brasiliane ed europee; il filo conduttore di questo viaggio è la costante ricerca di un'identità sessuale emotiva. Scoprirà la sessualità con gli uomini e vorrà modificarsi, cambiando il suo corpo.(…)»

Tutti i fatti che racconteremo sono reali, e il copione teatrale è frutto sia di testimonianze raccolte dall'autore Fabrizio Coniglio, sia le lettere dell'amore scritte all'ergastolano.

BIGLIETTI SU VIVATICKET.COM. Lo spettacolo fa parte della rassegna Arti Inferiori organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale