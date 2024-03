Picnic di pasquetta 2024 al Castello di Valbona - Lozzo Atestino

Lunedì 1 aprile, in occasione di Pasquetta, vi aspettiamo al Castello di Valbona a Lozzo Atestino (Padova) per una divertente giornata a misura di famiglia, con la Caccia alle Uova per tutti i bambini! Per l’occasione abbiamo organizzato un’intera giornata all’aria aperta, con una divertente attività dedicata alla Pasqua per i piccoli e momenti di relax per mamma e papà!

Cestini di vimini, teli a quadretti e cassette della frutta: un allestimento rustico per un suggestivo pranzo all’ombra degli alberi del parco del Castello, e per i piccoli caccia alle uova, come nella tradizione anglosassone! Per il Pranzo Adulti è possibile scegliere due opzioni:

OPZIONE 1 al costo di 22 euro:

– Focaccia artigianale con speck e formaggio

– Torta salata alle erbette

– Tenerina al cioccolato

– Bottiglietta di acqua

– Calice di Vino

OPZIONE 2 al costo di 27 euro:

– Focaccia artigianale con porchetta

– Torta salata alle erbette

– Orzotto all’ortolana e asiago

– Tenerina al cioccolato

– Bottiglietta di acqua

– Calice di Vino

Pranzo Baby al costo di 17 euro:

focaccia con cotto e formaggio

tenerina al cioccolato

Bottigliette di tè o acqua

partecipazione al turno della caccia alle uova delle ore 14

Appuntamento dalle ore 12, seguirà il pranzo dalle 12.30 e le attività bimbi nel pomeriggio. Il Castello di Valbona si trova in Via Castello, 2, 35034 Lozzo Atestino PD. In caso di maltempo, il pic nic sarà rimandato.