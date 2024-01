Giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito, Prato della Valle n° 82 a Padova, l'associazione San Daniele Aps organizza una conferenza dal titolo "Pierre Bayle: l’ateismo virtuale e il problema della teodicea".

Relatore: Prof. Silvio Veronese

In un’epoca in cui l’arte di simulare e di dissimulare era per forza di cose molto diffusa, il libertino Pierre Bayle attacca le argomentazioni di un ateo immaginario, possibile, “virtuale” soprattutto relativamente al problema del rapporto tra la bontà divina e il male nel mondo (la “teodicea”). Ma la sua professione di fede è talmente ridondante da far nascere qualche sospetto sulla sua reale posizione.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito associazionesandaniele.it