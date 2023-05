Playoff: Padova-Pergolettese allo stadio Euganeo

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/620282426805219

Il Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per il 1° turno dei playoff di Serie C tra Padova e Pergolettese, in programma giovedì 11 maggio alle ore 20.30 presso lo Stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (web e punti vendita) a partire dalle ore 12 di lunedì 8 maggio.

In vista delle gare dei playoff, la capienza dello stadio Euganeo sarà portata a 11.625, con l’apertura dei settori Tribuna Ovest Nord e Tribuna Est Nord.

Diritto di prelazione

Gli abbonati al secondo pacchetto di 10 gare della stagione in corso, avranno la possibilità di confermare il proprio settore, fila e posto a partire dalle ore 12 di lunedì 8 maggio, fino alle ore 12 di martedì 9 maggio.

Per usufruire della prelazione, bisognerà accedere all’acquisto dei biglietti nell’evento “PADOVA – PERGOLETTESE PRELAZIONE”. Tutti gli abbonati che hanno scelto la modalità di abbonamento digitale, dovranno inserire il numero della propria Fidelity Card; quelli che hanno scelto la modalità tradizionale (quella stampa su foglio A4), dovranno invece inserire il codice prelazione presente sul foglio A4 dell’abbonamento.

Si precisa che, durante il periodo dedicato alla prelazione, tutti gli altri tifosi potranno comunque acquistare il proprio titolo di accesso nei posti non occupati dagli abbonati.

Il Calcio Padova informa già da ora che, in caso di passaggio del turno, non sarà possibile usufruire del diritto di prelazione in vista delle altre gare, in virtù della mancanza di tempistiche sufficienti tra una gara e l’altra per esercitare tale diritto.

In occasione dei Playoff, gli under 15 potranno usufruire della tariffa speciale di 1 euro unicamente nei settori Tribuna Est Nord e Tribuna Ovest Nord.

Si ricorda inoltre che, a seguito di una direttiva da loro diramata, i punti vendita IAT di Padova e provincia non emetteranno più biglietti per gli eventi sportiv.

Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso.

Prezzi

Apertura biglietterie sud a partire dalle ore 19 del giorno della gara.

SETTORE INTERO RIDOTTO * UNDER 15 BIGLIETTERIE**

POLTRONE PREMIUM euro 60 + dir. prev. euro 40 + d.p. euro 40 + d.p. euro 60

POLTRONE BIANCOSCUDATE euro 35 + d.p. euro 25 + d.p. euro 25 + d.p. euro 35

POLTRONE VECCHIE GLORIE euro 25 + d.p. euro 20 + d.p. euro 20 + d.p. euro 30

TRIBUNA OVEST euro 16 + d.p. euro 10 + d.p. euro 10 + d.p. euro 20

TRIBUNA OVEST NORD euro 10 + d.p. no ridotto euro 1 + d.p. euro 10

TRIBUNA EST euro 10 + d.p. euro 7 + d.p. euro 7 + d.p. euro 14

TRIBUNA EST NORD euro 10 + d.p. no ridotto euro 1 + d.p. euro 10

CURVA NORD OSPITI euro 10 + d.p. euro 7 + d.p.. euro 7 + d.p.

*Ridotto per:

Donne;

Over 65;

Under 15 (tribuna est nord, ridotto a tariffa speciale euro 1)

**Biglietterie Stadio aperte solo giorno gara PREZZO UNICO

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Il settore Ospiti sarà in vendita fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, e rimarrà chiuso il giorno della gara.

Info web

