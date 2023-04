Renzo Carbonera presenta "Pluto" al Cinema Esperia

Sabato 29 aprile il regista Renzo Carbonera sarà presenta al Cinema Esperia per presentare il suo ultimo film che affronta un tema purtroppo sempre vivo ma oggi di drammatica attualità. Pluto di Renzo Carbonera con Andrea Pennacchi, Sara Lazzaro. Genere Drammatico. Italia 2023 durata 75 minuti. Italia 2022.

Un viaggio nella mente di un veterano ossessionato dalla bomba atomica Franco ha servito in missioni militari in tutto il mondo, è stato ferito e ha i suoi affetti, in numerose basi militari in Italia e in Europa, in compagnia della bomba. La sua missione sembra non finire mai. Dalla fine della Guerra Fredda il nemico non è più facile da individuare e il rischio atomico si fa sempre più probabile. La bomba è diventata la sua ossessione, il suo tormento e la sua unica ragione di vita