Presentazione documentario "Il canto della farfalla"

“Il canto della farfalla” è un documentario partecipato sulla violenza di genere, realizzato per conto del Dipartimento di psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, e che siamo felici di presentare giovedì 27 aprile presso Etnodramma, alle ore 18.

Nell’intimità di una casa in una qualsiasi città del mondo, è possibile, prestando il dovuto ascolto, cogliere il riecheggiare di voci sovrapposte che tessono la trama collettiva emozionante e a volte spiazzante del dire certe cose ad alta voce, senza provare paura di essere giudicate o considerate mancanti. Sei donne di età, provenienza e formazioni diverse, si incontrano per un ciclo di sette incontri laboratoriali (da maggio a ottobre 2022) durante i quali, il complesso tema della violenza di genere viene affrontato e scandagliato partendo dalla propria condizione personale (donne etero cisgender).

La scelta di non coinvolgere attrici professioniste ma persone comuni, permette allo spettatore di far esperienza del processo dialogico invece che confinarlo in una “messa in scena” della violenza di genere. “Il canto della farfalla” è la restituzione audiovisiva di questo viaggio e vuole essere uno scorcio, un’apertura non esaustiva, e soprattutto non rappresentativa, che più che trovare delle risposte desidera suscitarne delle altre negli spettatori. La macchina da presa è stata quindi la settima partecipante, l’occhio meccanico ma allo stesso tempo capace di uno sguardo intimo e, nonostante il tema, a tratti ironico.

Seguirà un confronto aperto sul tema, a partire dagli spunti e dalle suggestioni emerse dalla visione. Saranno presenti le autrici e le partecipanti del documentario, l’Associazione Mimosa. Ingresso libero