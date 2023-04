A palazzo Moroni la presentazione del libro "Appunti di vista" di Claudia Pauletti e Fabio Zanardi

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 18 in sala Paladin a Palazzo Moroni, via del Municipio 1, Padova, verrà presentato il libro "Appunti di vista" (Giacovelli editore, 2022) di Claudia Pauletti e Fabio Zanardi.

Dialoga con gli autori Cristina Salvato, giornalista per il Mattino di Padova.

«- "Cosa scriverà per Casati?" Chiese secco Niccolò. La domanda mi colse completamente impreparata, innanzitutto perché se sedevo a quel tavolo era merito suo, inoltre perché i suoi modi erano mutati in una frazione di secondo. Come un orso un po' sornione che all'improvviso sferra la sua zampata, un chiaro intento di mettermi in difficoltà davanti a tutti. Perché?" - "Perché, in questo strano mondo, da qualche parte, c'è sempre una seconda possibilità."»

Claudia Pauletti, Padova 1977. Inizia a scrivere dall’età di 13 anni, amando da sempre la scrittura in ogni sua forma. La sua produzione letteraria conta una ventina di libri, nel tempo partecipa inoltre a varie collaborazioni e lavora a piccole pubblicazioni. La sua produzione spazia tra vari generi letterari, con un particolare accento dedicato al giallo. Ha preso parte a moltissimi concorsi vincendo diversi premi. Sposata con Federico e mamma di Giuseppe, 18 anni. Questo è il primo romanzo scritto con Fabio Zanardi.

Fabio Zanardi, Padova 1968. Ha ricoperto per anni molteplici ruoli in aziende di varie dimensioni. Nel 2010 sceglie la libera professione, lavorando a consulenze aziendali e docenze. Nel frattempo, continua a dedicarsi anche alla scrittura. Sposato dal 2002 con Nicoletta, Appunti di Vista è il suo primo romanzo pubblicato.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Informazioni

Assessorato alla Cultura | Settore Cultura e Turismo

tel. 049 8204529 - cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-appunti-di-vista