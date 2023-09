Presentazione del libro “I cani, la mia vita” di Sara Turetta alla Pasticceria Graziati

Venerdì 29 settembre alle ore 18.30 presso la storica Pasticceria Graziati, Piazza della Frutta 40, in programma la presentazione del libro “I cani, la mia vita” di Sara Turetta (Edizioni Sonda, 2020). Un libro autobiografico che è una testimonianza dell’amore dell’autrice per gli animali e del coraggio che l’ha portata nel 2002 a cambiare vita per salvare migliaia di cani dal massacro in Romania e a fondare Save the Dogs and Other Animals, operando in Italia e in Europa con progetti di contrasto al randagismo e per la tutela degli animali. Una storia autentica che vuole essere un grido all’azione nel mondo sociale, all’empatia verso il dolore altrui, di umani e animali.

Fabio Fabbri e Eva Grassetto membri del Consiglio Direttivo del Rifugio di Rubano - Lega Nazionale Difesa del Cane sezione Padova, Vincenzo Gottardo, Vice Presidente provincia di Padova, Enoch Soranzo, consigliere Regione Veneto e Vanda Pelizzari, ex consigliera, dialogheranno con l’autrice Sara Turetta sul tema delle adozioni consapevoli e sull’evoluzione del rapporto tra persone e animali. A moderare l’incontro sarà Alberto Beggiolini, giornalista e scrittore. Un confronto, attraverso la storia di vita di Sara Turetta, sul ruolo fondamentale che riveste il rifugio nel contesto cittadino per la sensibilizzazione dei cittadini, a partire dai bambini, sui diritti degli animali e sul rispetto che ogni essere vivente merita di ricevere, e come luogo di transito per gli animali, dove possono rimettersi in sesto per poi trovare il proprio posto nel mondo.

L’incontro è organizzato con il patrocinio dal Comune di Padova e della Provincia di Padova.

Ingresso gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo: info@legadelcane-padova.it

