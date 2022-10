Presentazione del libro "Antonio Canova nel Veneto. Itinerari" al Museo Eremitani

Giovedì 20 ottobre 2022, ore 17.30

Sala del Romanino, Museo Eremitani

piazza Eremitani 8, Padova

Presentazione del libro

Antonio Canova nel Veneto. Itinerari

di Elena Catra e Vittorio Pajusco

Marsilio Arte, Venezia 2022

Introduce

Francesca Veronese

Direttore dei Musei Civici

Intervengono

Elisabetta Gastaldi

Conservatore del Museo d'Arte Medioevale e Moderna

Elena Catra

Autore e membro del Comitato di studio di Fondazione Canova onlus

Vittorio Pajusco

Autore e docente di Storia dell'Arte Contemporanea

In occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova, la direzione dei Musei Civici di Padova organizza e promuove l'iniziativa "1822-2022. Antonio Canova e Padova: Giornate Canoviane". L'intento della proposta è creare occasioni di riflessione sul rapporto che ha legato l’illustre scultore a Padova, per ricucire in chiave contemporanea questa relazione.

Il primo appuntamento del calendario di iniziative prevede giovedì 20 ottobre alle ore 17.30 al Museo Eremitani in Sala del Romanino la presentazione del libro Antonio Canova nel Veneto. Itinerari di Elena Catra e Vittorio Pajusco, edito da Marsilio Arte, Venezia 2022.

Elena Catra e Vittorio Pajusco presentano una preziosa guida, che racconta il genio della scultura neoclassica nei territori che lo hanno visto nascere e formarsi. Un itinerario per indirizzare il visitatore verso le molteplici testimonianze artistiche lasciate dallo scultore, pittore e architetto nella sua regione, a cui rimase sempre legato. Possagno, Bassano del Grappa, Vicenza, Padova, Verona e Venezia sono ricche di opere conservate nei musei, nei palazzi e nelle chiese del territorio. Il volume offre un percorso di visita permanente alla scoperta del territorio veneto in cui, oltre alle opere, si è invitati a scoprire i "luoghi canoviani" particolarmente significativi nella vita dell'artista.

Il legame di Canova con Padova risale ai suoi anni giovanili: all'epoca la città si arricchì di importanti opere canoviane, conservate in numerose raccolte private, alcune delle quali si possono ammirare oggi nelle collezioni dei Musei Civici. Inoltre in Prato della Valle, una sorta di olimpo padovano, si può ammirare la statua di Giovanni Ferrari che raffigura Canova, ancora vivente all'epoca della sua realizzazione, nell'atto di scolpire il busto del procuratore Antonio Cappello.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per informazioni:

padovamusei

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Museo d'Arte Medioevale e Moderna

tel. (+39) 049 8204581

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/1822-2022-antonio-canova-padova

Foto articolo da comunicato stampa