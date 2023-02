Presentazione del libro "Il migliore dei mondi possibili" di Davide Carrozza

In collaborazione con il Comune di Padova e altre associazione del territorio tra cui Padova Policentrica e il Gruppo Dada A.P.S., sarà presentato martedì 28 febbraio, alle ore 17:45, presso la Casetta del Parco Piacentino in via Piacentino, l'ultimo libro di Davide Carrozza, "Il migliore dei mondi possibili" edito da Catartica Edizioni. Il testo racconta le vicende, in parte ambientate a Padova, di uno scrittore alla ricerca dell'ispirazione.

L'incontro sarà moderato dal prof. Gianluca Mungo mentre le letture saranno affidate agli attori dell'Associazione La Fornace.

Il libro

La vita interiore di un comune giornalista di cronaca turbata da una bizzarra commissione.

Un vecchio editore in pensione che null'altro desidera dalla vita che un libro a lui dedicato, dopo una carriera spesa pubblicando libri dedicati ad altri.

In una Padova da riscoprire, in una spiaggia assolata e desolata, nei luoghi familiari e intimi della propria giovinezza, ovunque potrebbe celarsi l’ispirazione. È dietro l'angolo o potrebbe non arrivare mai? É una corsa contro il tempo e la ricerca del giusto spazio o l'assenza di tempo e spazio? È non dover rendere conto o c'è un conto che alla fine pagano tutti?

Con queste e mille altre domande e speculazioni, la commissione cambierà per sempre l'esistenza di Alessandro, proiettandolo in una dimensione a lui sconosciuta: una continua ricerca della musa ispiratrice, a cui voterà ogni sua energia…

L’autore

Davide Carrozza, 42 anni, docente di Lingua e Letteratura inglese presso il Liceo Scientifico I. Nievo di Padova.

Non un insegnante perché non ha trovato altro ma perché non c’è altro che potrebbe fare. Appassionato di Filosofia, Musica, Cinema e Letteratura. Ha pubblicato nel 2016 il suo primo romanzo “3 Giugno 81, il giorno dopo” con la casa editrice salentina Il Raggio Verde. Ha conquistato il terzo posto al Premio Casentino del 2012, il quarto posto al premio Montefiore del 2013 e, nello stesso anno, uno dei suoi racconti è stato selezionato dalla trasmissione “Tramate con Noi” di Rai Radio 1.

Dal 2019 gestisce il blog di Letteratura “Cassetti Aperti”.

“Il migliore dei mondi possibili” è il suo secondo romanzo.

Vive assieme ai due figli nati lo stesso giorno (non chiamateli gemelli!), una compagna artista e un gatto.

