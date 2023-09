Presentazione del libro "Come una barca sull'acqua - Il gusto del Taijiquan"

In occasione del ritorno in Europa del Maestro Wang Zhi Xiang vi invitiamo alla sua presenza lunedì 18 settembre alle 20.30 presso sala Cavalleggeri Corso Milano 123, con ingresso libero, per la presentazione del libro del "Come una barca sull'acqua - Il gusto del Taijiquan".

In questo libro edito da Luni Editore scritto dal maestro Wang con la collaborazione di Carlo Born si approfondiscono in modo prezioso non solo i temi del Taijiquan ma anche quello della coltivazione interiore. Conduce la serata il dott. Tommaso Furlan studioso di filosofia cinese classica.

Le foto sono libere da diritti di copyright, e libere di utilizzo, l'autore è lo stesso maestro Wang Zhi Xiang.