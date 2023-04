Presentazione del libro “Non siamo una nazione” di Giorgio Bido a palazzo Moroni

Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 17.30, in sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 6, Padova) sarà presentato, con la collaborazione con la Società Dante Alighieri Comitato di Padova, il libro “Non siamo una nazione” (Marcianum Press, 2022) di Giorgio Bido.

Preceduto da una carrellata comparativa sui diversi Paesi europei messi a confronto con l'Italia, il volume percorre a volo radente la storia della nostra formazione nazionale, con originali approfondimenti e innovative disamine delle principali fasi storiche del nostro Paese.

Dalle esperienze dei Comuni allo splendore del Rinascimento, dall'epopea del Risorgimento alla scrittura della Costituzione repubblicana, la formazione degli Italiani appare a Bido come un tragitto approssimativo, abborracciato, incompleto ed insufficiente a dare alla comunità italica il connotato di nazione.

Giorgio Bido (1949), padovano, saggista (Neri Pozza scrittore, 1994, La parabola del Veneto, 2017, pubblicazioni su riviste letterarie e culturali) ha lavorato nel campo socio-economico, ma ha coltivato da sempre la passione per la storia e la cultura.

tel (+39) 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-%E2%80%9Cnon-siamo-una-nazione%E2%80%9D-di-giorgio-bido