Racconti della natura: "Dall'orto al mondo"

Sabato 23 settembre, alle ore 11, il Teatro botanico ospita Dall'orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica (Edizioni Nottetempo), nuovo appuntamento della rassegna Racconti della Natura.

Un appuntamento dedicato a chi ama le piante e le coltiva con cura, a chi vorrebbe iniziare a farlo, a chi sa di avere il "pollice nero" ma ancora non si arrende...insieme all'autrice Barbara Bernardini, ripercorreremo un anno di coltivazioni, tentativi e sperimentazioni nel suo piccolo orto domestico, dall’arrivo della primavera alla fine dell’inverno, quando la vita torna al silenzio e al riposo. Un ciclo privo di confini netti, ma con una storia che può essere raccontata, una storia che può apparire sempre uguale e che invece, anno per anno, con lenta pazienza, ti cambia. L’orto è anche il luogo dove si innestano riflessioni sulla crisi ambientale e climatica, e in cui irrompono i suoi effetti, dove recuperare un legame con la terra, necessario per immaginare il nostro futuro.

L'autrice dialogherà con Roberto Tacchetto, curatore dell'Orto botanico di Padova: la cura di un piccolo orto domestico e quella del più antico orto botanico al mondo possono avere qualche tratto comune? Se sì, quale? Modera l'incontro Antonio Massariolo, giornalista de Il Bo Live.

In chiusura è previsto un breve firmacopie. Dall'orto al mondo è in vendita presso il bookshop dell’Orto a partire dal 23 settembre. L'evento è gratuito. Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://bit.ly/bernardini_rdn_prenotazioni.

Foto concessa dall'autrice Barbara Bernardini per la promozione dell'evento all'Orto botanico