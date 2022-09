Presentazione del libro: "Tieniti forte, lettere al figlio che parte"

A quattro anni di distanza da Eppure il vento soffia ancora, Felice Di Lernia torna in libreria, ancora una volta per i tipi di Bordeaux Edizioni di Roma: "Tieniti forte. Lettere al figlio che parte" è un “viaggio al centro della famiglia” in quaranta brani: intuizioni in presa diretta, pubbliche ammissioni, stralci di diario, lettere, sogni e svelamenti che partono da un altrove assoluto, la vita privata dell’autore, e rimandano al sentire e al sapere di ciascuno e di ciascuna, in una dinamica di rispecchiamenti nella quale è possibile perdersi. Con il suo registro autenticamente autobiografico, spesso venato di ironia e mai fine a se stesso, questo libro si offre alla riflessione sulla propria esistenza, tocca il sentire urgente di tante e di tanti, genera vortici di interrogativi, guardandosi bene dal risolverli. Se far parte di una famiglia, avere o aver avuto dei genitori, essere o essere stati genitori, o entrambe le cose, non sono mai state motivo di inquietudine, se non vi siete mai sentiti e sentite sulle montagne russe dell’angoscia e dell’euforia, del buio e della luce, allora questo libro non vi serve.

Felice Di Lernia: antropologo, dalla seconda metà degli anni Ottanta si occupa di famiglie e scritture autobiografiche in luoghi e situazioni di condivisione, accoglienza, cura e sofferenza. Sempre per Bordeaux, nel 2015 ha pubblicato Mio fratello è figlio unico (ma ha molti follower), nel 2019 con Maurizio Coletti ha curato l’edizione italiana di Tra segreto e vergogna: la violenza filio-parentale di Roberto Pereira e, con Mauro Croce l’anno prima, l’edizione italiana di Psicologia della liberazione di Ignacio Martin-Baró.

