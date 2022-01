Presentazione del libro "Triangolo rosso" di Rosario Palmeri

In un manoscritto, ritrovato dopo quarant’anni, Rosario Palmeri espone in un modo inconsueto la sua esperienza di prigioniero politico nel Lager nazista di Bolzano nel 1944. Racconta delle atrocità commesse e vissute nel Lager, episodi inconcepibilmente assunti nella quotidianità e nell’orrore che segna la vita dei prigionieri. Il raccapriccio si imprime nelle loro menti, come quando passano accanto a un ragazzo assassinato che giace nel fango del piazzale steso come un Cristo. Rosario riesce a sopravvivere mantenendo vivo il ricordo dei suoi valori di uomo libero, concentrato a salvaguardare la sua dignità e sa riconoscere la stessa nei suoi compagni di sventura. È testimone delle efferate torture che si commettono nelle celle di isolamento e racconta il suo stupore quando spietati omicidi sono accettati come fatti normali. E, in questo clima di ordinaria follia, si emoziona guardando la fioritura di un ciliegio o raccontando l’umanità di alcuni suoi carcerieri.

L’autore – Rosario Palmeri (1902-1983), Cavaliere al merito della Repubblica, è vissuto a Feltre dal 1926 al 1978. Congedato dall’Esercito col grado di Capitano, è stato sostenitore e promotore della resistenza antifascista e membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Feltre. Persona di cultura enciclopedica e di vastissime conoscenze, appassionato conoscitore e cultore di piante officinali e della flora delle Prealpi, è stato co-fondatore del Circolo Filatelico Feltrino.

Il curatore – Paolo Palmeri (Feltre, 1943) è stato Professore ordinario di Antropologia dello sviluppo all’Università di Roma Sapienza. Ha svolto ricerche antropologiche in Africa e nel sud-est asiatico. È autore di numerosi saggi sulla povertà e i problemi dello sviluppo nei paesi emergenti. Flavio Zanonato è un politico e giornalista italiano, eurodeputato per l’VIII legislatura. In precedenza, è stato sindaco di Padova dal 1993 al 1999 e dal 2004 al 2013, e ministro dello sviluppo economico nel Governo Letta. Presidente del Centro Studi Ettore Luccini. Giovanni Perenzin, ex sindaco di Feltre, segretario ANPI Feltre, curatore di libri e pubblicazioni sulla Resistenza locale

27 gennaio 2022 ore 18.30

Ingresso con tessera, costo 2 euro, valida per tutto il 2022.

La tessera dà diritto al 5% di sconto su tutti i libri.

Posti limitati

Si consiglia la prenotazione: mazehualbooks@gmail.com

Durante gli eventi è necessario presentarsi con super green pass

TRIANGOLO ROSSO di Rosario Palmeri, a cura di Paolo Palmeri - CLEUP editore, 2020

Ricordi di un internato nel Campo di Concentramento di Bolzano, 3 ottobre 1944 - 29 aprile 1945.

Con la presenza di Paolo Palmeri, Giovanni Perenzin e Flavio Zanonato.

Web: https://www.facebook.com/libreriamazehual.