Presentazione del libro ”Tutti gli uomini di Venere” al museo Eremitani

Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 17.30

Museo Eremitani | Sala del Romanino

Piazza Eremitani, 8 | Padova

Presentazione del libro

Tutti gli uomini di Venere

Elliot, 2022

di Ilaria Dagnini Brey

Saranno presenti

l’Assessore alla cultura Andrea Colasio e l’autrice

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

cultura@comune.padova.it

Nel luglio del 1943, le truppe alleate che sbarcarono in Sicilia avevano una piccola unità di Monuments Officers, incaricati di proteggere i monumenti e l’arte italiana dal passaggio devastante della guerra. L’idea che la vittoria militare non fosse la sola posta in gioco per gli eserciti alleati in Europa e che una civiltà millenaria andasse salvaguardata era senza precedenti. Un manipolo di storici dell’arte, archeologi, artisti e architetti armati di mappe e di guide, i Monuments Officers furono una presenza singolare sui campi di battaglia. Ribattezzati Venus Fixers, “aggiustaveneri”, da generali e commilitoni scettici, questi soldati dell’arte percorsero la penisola dalla Sicilia all’Alto Adige all’inseguimento di preziosi capolavori trafugati dai nazisti e intervenendo su chiese, palazzi, musei e biblioteche danneggiati dalle bombe. Trovarono nella dedizione e appassionata competenza dei soprintendenti italiani un prezioso alleato. Chiunque ammiri oggi il nostro patrimonio artistico è, in parte, loro debitore. Il libro è la prima ricostruzione completa della missione dei Monuments Officers in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ilaria Dagnini Brey. Giornalista scrittrice e traduttrice, è nata e cresciuta a Padova e vive da molti anni a New York.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/tutti-gli-uomini-di-venere

Foto articolo da comunicato stampa