M. Chiara Levorato e Alice Barsanti presentano “Nessuno escluso” a LaFormaDeLibro

Presentazione del libro “Nessuno escluso. Metodi e strumenti per lo studio della povertà educativa“ in compagnia delle curatrici Maria Chiara Levorato e Alice Barsanti.

Povertà educativa: La condizione che impedisce a bambine e bambini, adolescenti e giovani di raggiungere una adeguata formazione scolastica e una piena crescita personale. E’ un fenomeno multidimensionale che ha origine in diversi fattori, in primis, ma non solo, le condizioni economiche. Con riferimento ad una ricerca socio-culturale e demografica condotta nella provincia di Padova illustreremo le diverse cause della povertà educativa. E….quali le possibili azioni di contrasto?

M. Chiara Levorato (Studiosa senior di Psicologia dello sviluppo – Università di Padova) e Alice Barsanti che hanno curato il volume dialogheranno con Isabella Longo (Fondazione GhirardiOnlus) sul tema della povertà educativa.

M. Chiara Levorato è studiosa senior di Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Padova. Fondatrice e Past President della Associazione Communication & Language Acquisition Studies in Typical and Atypical populations (CLASTA), è referente nazionale per la Consensus Conference sul Disturbo Primario del Linguaggio.

Alice Barsanti è borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Università di Padova), incaricata dalla Fondazione G. E. Ghirardi Onlus per l’indagine Nuove e vecchie povertà educative. Collabora con l’Associazione di Cooperazione e Solidarietà in progetti di empowerment femminile in Palestina.

Incontro a ingresso libero

Prenotazione consigliata, suggerito l’acquisto del libro

Per info e prenotazioni chiamaci allo 049 9817459 oppure scrivici a info@laformadelibro.it

Info web

https://ra-levorato-e-alice-barsanti-presentano-nessuno-escluso/

Foto articolo da https://ra-levorato-e-alice-barsanti-presentano-nessuno-escluso/