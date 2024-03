Rassegna "Primavera in giallo", Serena Cappellozza presenta "Strada inferno" al San Gaetano

Dialoghi tra autori

Ciclo di incontri volti a presentare al pubblico nuove letture o riscoprire i classici, incrociando diverse esperienze e visioni nel mondo nell’ambito del panorama editoriale, della scrittura e della lettura.

Biblioteca Civica - Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate, 71

PRIMAVERA IN GIALLO

Tre storie, tre investigatrici, tre sfumature di mistero.

Giovedì 4 aprile 2024, ore 17.30

Serena Cappellozza

Strada inferno, (Eclissi ed.)

Solo un ponte divide il paesino veneto di Palù dalla Valle: il residuo di un’antica laguna, un’oasi di natura e di pace. È il sabato della festa del paese e la perpetua prepara la cena al prete con i prodotti che ogni anno i parrocchiani lasciano come omaggio sull’uscio della canonica. Quando il cadavere del parroco viene ritrovato in spiaggia, i sospetti dell’ispettore Corrado Benetti si concentrano sull’avvenimento che ha scaldato gli animi nell’ultimo anno: grossi investimenti stranieri per costruire un parco acquatico a ridosso della Valle. La promessa di trasformare Palù in una meta per il turismo di massa rappresenta per alcuni l’agognato benessere, per altri un’inaccettabile minaccia all’ecosistema della Valle. Benetti percepisce una crepa in quel mondo a parte, quasi d’altri tempi. Le indagini si complicano e tutti sono sospettabili: l’impresario, la perpetua, il Maestro di yoga, l’oste irascibile... E poi c’è Bianca, intraprendente psicologa, con cui l’ispettore si ritrova, suo malgrado, a collaborare. Quando emerge un secondo cadavere, Benetti si sente intrappolato nelle melme della laguna. Forse la crepa, in quella bolla appesa al nulla, è più profonda di quanto sembri.

L’autrice dialoga con Claudia Grendene, Rete delle Biblioteche Civiche di Padova.

Incontri a cura della Rete Biblioteche Civiche di Padova.

Serena Cappellozza è laureata in Lingue e Letterature straniere e insegna a Portogruaro. Ha pubblicato Bach è morto giovane (Giulio Perrone Editore). Alcuni racconti sono stati pubblicati in riviste e raccolte (L’Ippogrifo, Libreria al Segno Editrice; Verbania for Women, Eclissi Editrice; Quello che le donne non dicono, In scena-Compagnia di Arti e Mestieri). Tra i suoi racconti L’edera è stato selezionato al concorso 8X8-Oblique, mentre Socialsex è stato tra i vincitori del concorso Giallo in libreria organizzato da SEM e La Feltrinelli, e pubblicato dalle stesse nell’omonima antologia. Strada Inferno (Eclissi ed., 2023) è il suo primo giallo.

Claudia Grendene, nata a Villafranca di Verona nel 1972. Dal 2000 si occupa di lettura come bibliotecaria a Padova e dal 2016 segue laboratori di scrittura creativa come docente presso la Bottega di Narrazione. Ha esordito nel 2018 con il romanzo Eravamo tutti vivi, (Marsilio).

Prossimi incontri

Giovedì 11 aprile 2024, ore 17.30

I selvatici, Sarah Savioli, (Feltrinelli)

Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali, indaga con l’immancabile Cantoni e con il cane Otto, circa la scomparsa del giovane siriano Yasser da un rifugio sulle montagne di un paesino degli Appennini.

Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Dopo la laurea in Scienze naturali, consegue un master in Scienze forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni lavora come perito tecnico-scientifico forense. Per Feltrinelli ha pubblicato i romanzi gialli Gli insospettabili (2020), Il testimone chiave (2021), La banda dei colpevoli (2022) e I selvatici (2023), e nella collana “Feltrinelli Kids” Tutto cambia! (2021, con le illustrazioni di Kalina Muhova e candidato al Premio Strega Junior) e il giallo Delitto alla Tesla Academy (2023).

