Appuntamento per conoscere il progetto Arakè e mettere a terra un centinaio di piante o cespugli da frutto

CSA Save the Zolla! – chiamata al campo sabato 24 febbraio dalle 9 alle 13.

Dettagli da https://www.arake.it/chiamata-al-campo-sabato-24-febbraio/

Con l’anno nuovo ci siamo dati l’obiettivo di “aprire” l’azienda agricola e accogliere le persone che desiderassero:

conoscere maggiormente il progetto;

approfondire la complessità del percorso di agricoltura di rigenerazione agroecologica che stiamo portando avanti;

passare qualche ora all’aria aperta e dare anche una mano in alcune delle attività in campo.

Cominciamo sabato 24 febbraio, appuntamento ore 9, presso Arakè – via Bainsizza 4, Padova città.

Iniziativa sostenuta da Legambiente Padova, con il progetto “Volontari in erba”

Programma

Abbiamo in previsione di mettere a terra un centinaio di piante o cespugli da frutto e di effettuare la semina a spaglio (a mano, possibilmente scalzi) della facelia, in mezzo al campo di gentilrosso; per riproporre il meraviglioso esperimento di 3 anni fa.

L’idea è quella di cominciare con una chiacchierata generale sul progetto agricolo Arakè e sulla CSA Save the Zolla; con una panoramica sui lavori che stiamo svolgendo in campo in questo momento dell’anno.

Al termine per chi vorrà, ci sarà la possibilità di partecipare a qualche attività in campo.. oppure starsene bellamente tranquill@ all’aria aperta!

Cosa portare

Per muoversi nei campi necessarie scarpe “da battaglia” e vestiti per cui non ci siano problemi a sporcarli; importanti anche dei guanti da giardino.

Durante la mattinata è prevista una merenda con la formula “chi può porta qualcosa”