Proiezione del film "Die Blechtrommel" all'istituto di cultura italo-tedesco

Giovedì 28 marzo 2024, ore 17.30

Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Via dei Borromeo, 16 | Padova

Proiezione del film

Die Blechtrommel

(Il tamburo di latta)

di Volker Schlöndorff,

Germania 1979, 136 min.

Film in versione originale, sottotitolata in italiano

Introduzione e commento a cura di Francesco Verona

A Danzica, nel 1924, nella famiglia Matzerath nasce un bambino, il piccolo Oskar, dagli occhi vivaci ed estremamente precoce. Già tra le braccia della madre il bambino inizia a guardare l'ambiente circostante con grande scetticismo. Il giorno del suo terzo compleanno, Oskar riceve in regalo un tamburo di latta e, quello stesso giorno, decide di smettere di crescere, per un atteggiamento di fondamentale rifiuto del mondo. Continua a svilupparsi mentalmente e come uomo, ma da quel giorno il suo aspetto fisico crea automaticamente una certa distanza tra lui e il mondo degli "adulti". Con il suo tamburo di latta e la sua capacità di rompere i vetri con la voce, Oskar esprime la sua protesta contro il mondo ipocrita e falso degli adulti.

Il giovane, che a chi lo circonda sembra sempre un bambino sprovveduto, ha in sé qualcosa di geniale e diabolico. Fa carriera come artista che si esibisce per le truppe naziste al fronte, ma rimane sempre distante e sprezzante. Solo dopo la fine della Seconda guerra mondiale deciderà di riprendere a crescere.

Tratto dal celebre romanzo omonimo di di Günter Grass del 1959, il film ha ricevuto la Palma d’Oro al Festival di Cannes e l’Oscar come miglior film straniero.

"Affinità elettive - Letteratura e cinema"

Rassegna cinematografica in collaborazione con la Cineteca del Goethe-Institut di Roma e con la sezione di Germanistica del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova

Le iniziative del programma culturale dell'Istituto di cultura Italo-Tedesco godono del patrocinio del Comune di Padova.

Informazioni:

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a padova@icit.it

Istituto di Cultura Italo-Tedesco

tel. 049 663424 | www.icit.it

Info web

https://www.facebook.com/events/388326807310932/