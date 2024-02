Proiezione del film "Fontane Effi Briest" all'istituto di cultura italo-tedesco

Giovedì 8 febbraio 2024, ore 17.30

Istituto di Cultura Italo-Tedesco

Via dei Borromeo, 16 | Padova

Proiezione del film

Fontane Effi Briest

di Rainer Werner Fassbinder

Germania 1974, 140 min.

Tratto dal romanzo omonimo di Theodor Fontane

Film in versione originale, sottotitolata in italiano

Introduzione e commento a cura di Francesco Verona

Convolata a nozze giovanissima con il barone Instetten, l’annoiata Effi, si dedica a lunghe passeggiate in compagnia del maggiore Crampas. Una tenera amicizia che emerge anni dopo da una corrispondenza gelosamente custodita. L’orgoglioso Instetten non può che ripudiare la moglie e sfidare a duello Crampas.

Sotto la spinta di una tendenza politica che annunciava, già verso la fine degli anni Settanta, la fine di un certo trend di sinistra, e per il suo rifiuto del terrorismo come espressione radicale della volontà di cambiamento, Fassbinder assume in questo film il ruolo di narratore, dell’osservatore distaccato dei rapporti sociali. Fa suo un materiale storico, rinuncia ad una sua attualizzazione e adotta addirittura lo stile della critica sociale di Fontane che, a sua volta, si era ispirato a Schopenhauer.

"AFFINITÀ ELETTIVE - LETTERATURA E CINEMA"

Rassegna cinematografica in collaborazione con la Cineteca del Goethe-Institut di Roma e con la sezione di Germanistica del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova.

Le iniziative del programma culturale dell'Istituto di cultura Italo-Tedesco godono del patrocinio del Comune di Padova.

Informazioni:

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a padova@icit.it

Istituto di Cultura Italo-Tedesco

tel. 049 663424 | www.icit.it

Info web

https://www.facebook.com/events/792224166080634

