Proiezioni documentari sulla morte e il lutto

All'interno della conferenza DDD16: Learning from Suffering and Dying - New Languages from Sciences to the Humanities che si terrà dal 7 settembre al 9 settembre, presso le aule didattiche del Polo Multifunzionale di Psicologia (via Venezia 8-14) del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), verranno proiettati gratuitamente tre documentari sulla morte:



1) Tracce di infinito

Lingua: Italiano

Data: 07/09/2023

Orario: 19



2) Saying Goodbey

Lingua: Inglese

Data: 08/09/2023

Orario: 19



3) Architecture of Death - Lingua: Inglese

Lingua: Inglese

Data: 09/09/2023

Orario: 18





La proiezione è gratuita ma è richiesta la prenotazione del biglietto tramite Eventbrite: https://endlife.psy.unipd.it/Conferenza_LSFDD/film-programming/