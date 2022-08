Un incontro sul benessere con la maestra Xiaohui Wang – Impariamo le tecniche tradizionali cinesi come gli eserci di Qi Gong e Tai Chi per il rilassamento psicofisico, per favorire la corretta postura e la qualità del sonno.

Il mercoledì 7 Sett. 2022 dalle 20.30 alle 22 alla Sala Pertini in via Bajardi 5, Padova, aperto a tutti con numero chiuso.