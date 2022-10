Al Teatro Don Leonati lo spettacolo "Quando la moglie è in vacanza" di George Axelrod

Secondo appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Teatro e Musica” è la commedia brillante di George Axelrod, “QUANDO LA MOGLIE È IN VACANZA”. In una calda estate newyorkese, Richard Sherman manda moglie e figlio in vacanza, per concentrarsi sul suo lavoro di editore e godersi la casa in completa solitudine. Tra manoscritti incomprensibili, telefonate insistenti, una dieta stringente, incontra una giovane ragazza che minerà la sua fama di marito incorruttibile e fedele.

BIGLIETTI:

Ingresso Unico 8 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 12 anni

Gratuito per persone disabili e accompagnatori

PRENOTAZIONI: Dal 24/10/2022 tramite SMS o Whatsapp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 15 minuti prima dell’inizio.