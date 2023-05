“Il quartiere che vogliamo”, performance alla sede di Attivamente

Sabato 6 maggio 2023, alle ore 18

A Padova, in via Pontevigodarzere 50, presso la sede di Attivamente

In scena “Il quartiere che vogliamo”, performance conclusiva di “Happening, teatro e musica in azioni green”, laboratorio teatrale e musicale con bambini, alla scoperta del paesaggio sonoro del territorio.

Dettagli

“Cosa vedo dalla finestra della mia camera? Qual è l'edificio più bello del mio quartiere? Qual è il posto in cui mi piace stare? Quali suoni, odori, colori incontro passeggiando negli spazi verdi vicini a dove abito?”. Sono queste, e altre simili, le domande a cui hanno insieme cercato di dare risposta i 15 bambini e bambine di Pontevigodarzere, tra i 6 e gli 11 anni, coinvolti nel progetto “HAPPENING, teatro e musica in azioni green”, laboratorio teatrale e musicale curato da Talèa Teatro.

Quanto emerso sarà raccontato sabato 6 maggio alle ore 18, presso il cortile della sede di Attivamente in via Pontevigodarzere 50 a Padova , in una performance dal titolo “Il quartiere che vogliamo” che mette insieme i loro pensieri, le parole e i disegni (quest’ultimi utilizzati per l’allestimento delle scenografie), e vede in scena i bambini stessi.

“Happening” è realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del bando “La città delle idee 2022-2023”, e ha visto saldarsi intorno a sé una rete di attori diversi del territorio: Talèa ha infatti lavorato in partnership con TOP-Teatri Off Padova, Attivamente (Gruppo Polis), che ha messo a disposizione gli spazi della propria sede, e l’associazione Rete Progetti, e con la collaborazione dell’istituto comprensivo “Donatello” e della Parrocchia di Pontevigodarzere, che la scorsa estate hanno ospitato le “presentazioni teatrali” per le iscrizioni dei bambini al progetto.

Nel percorso, partito lo scorso ottobre e articolato in 14 incontri, i piccoli partecipanti sono stati accompagnati dall’attrice e regista Erica Taffara e dal musicista Paolo Valentini in un viaggio alla scoperta del territorio in cui vivono – attraverso i suoni, i colori e gli odori –, ma anche alla condivisione delle loro emozioni e dei loro desideri.

Grazie ad attività di espressione artistica, attività all’aperto, un’uscita in passeggiata negli spazi verdi del quartiere, i bambini sono stati sollecitati all’esplorazione e all’ascolto del paesaggio sonoro che li circonda, quello della natura in antitesi a quello degli spazi urbani. Con loro si è parlato pure di riscaldamento climatico, stimolandoli a osservarne gli effetti concreti ad esempio nella secca o la piena del fiume, e di buone pratiche per la sostenibilità ambientale.

Così “Happening” è diventato per i piccoli occasione di incontro e insieme di educazione al rispetto della natura, a garanzia di un migliore benessere per sé e per gli altri. Ed è stato un percorso utile a recuperare le relazioni e imparare a gestire le emozioni fra coetanei con l’aiuto dei linguaggi artistici e in un luogo diverso da quello scolastico, dove i bambini hanno dovuto confrontarsi con limiti e potenzialità del sé, in dialogo con il gruppo. Sabato avranno l’opportunità di sperimentarsi come protagonisti dando voce e forma ai loro pensieri nello spettacolo aperto alle famiglie e alla cittadinanza.

