PonTeatro 2024, spettacolo “Quel fremito d’amor” a Ponte San Nicolò

La commedia dell’arte irrompe a PonTeatro

Sabato 2 marzo il Teatro dei pazzi porta "Quel fremito d’amor"

Sala Civica Unione Europea, Ponte San Nicolò – Padova

Dettagli

Arriva la commedia dell’arte e regala una ventata di colori e risate sabato 2 marzo (ore 21) sul palcoscenico della Sala Civica Unione Europea di Ponte San Nicolò, per il secondo appuntamento della rassegna PONTEATRO organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’Assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin. Una nuova occasione per godersi una storia con tutti gli ingredienti che hanno reso celebre lo stile del Teatro dei Pazzi: ritmo incalzante, comicità genuina e un crescendo di scenografici colpi di scena. “Quel fremito d’amor”, è lo spettacolo firmato da Giovanni Giusto, dove gli attori si mettono in gioco in un esilarante scambio di ruolo, dando vita a una commedia brillante coinvolgente.

In scena la storia di Madama Guidona sull’orlo della disperazione, perchè solo il matrimonio della figlia Prosperina con il nobile Erizzo potrà salvarla dalla rovina, dopo che il marito ha sperperato tutte le loro ricchezze, abbandonando lei e la figlia. In suo aiuto accorrono le “cugine di campagna”, Lopotola e Gaudenzia, chiamate a incoraggiare l’amore fra i due giovani, ma destinate invece a finire preda del galante Dottore, personaggio famoso per essere in grado di risolvere problemi di ogni natura.

Il Dottore vende a Madama Guidona un intruglio miracoloso, capace, a suo dire, di far esplodere la passione anche fra gli amanti più timidi e che, inevitabilmente, diventa l’oggetto del desiderio delle tre donne.

Info e biglietti

Ponteatro (spettacoli ore 21) biglietto 7 euro

CAST - https://www.ilcast.it/calendario/quel-fremito-damor (aggiornamenti Facebook/CAST)

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò

Tel. 049 8961532

Mail: biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/quel-fremito-damor

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.ilcast.it/calendario/quel-fremito-damor