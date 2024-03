Raduno Golden Retriever

Per la terza edizione del Raduno Dorato cambia posto, lasceremo il centro storico patavino e le sue piazze, per immergerci nel verde e nella natura, ai piedi dei Colli Euganei, nell'ampio parco dell'agriturismo "Al Bosco", a Cervarese Santa Croce. I più piccoli avranno a disposizione un grande parco con giostre e giochi, adatto alle diverse età, mentre i più grandi potranno passeggiare in tutta tranquillità per i viali alberati che circondano il ristorante. Avremo un'ampia area verde a nostra totale disposizione, dove i nostri dorati potranno sbizzarrirsi in compagnia dei propri bipedi.

Durante la giornata saranno presenti delle associazioni cinofile che si occupano di interventi assistiti con gli animali e preparazioni di cani di assistenza. Potremmo assistere alle loro esercitazioni e tecniche di preparazione: saranno pronti ad accogliere e dare ascolto alle nostre domande, e anche animare la festa perché, come ben sappiamo noi proprietari della razza dorata, il Golden Retriever, essendo nato come cane da caccia, ama le attività sportive all'aperto, con una predilezione particolare per il nuoto, in cui eccelle. È un cane resistente a cui piace correre, saltare e recuperare oggetti.

Il locale è facilmente raggiungibile dalle autostrade : A4 uscita GRISIGNANO DI ZOCCO - A31 uscite ALBETTONE - BARBARANO o MONTEGALDELLA - LONGARE

Bar aperto tutta la giornata

Possibilità di alloggio

Dispone di un ampio parcheggio asfaltato gratuito

Colonnina per ricarica macchine elettriche

Spazi accessibili per i disabili

Fattoria didattica

Il menu:

Bis di primi

Risotto mantecato con prosecco e robiola

Tagliatelle con ragù di carni bianche e arancio

Il secondo

Grigliata mista (pollo, costine, salsiccia, pancetta e polenta

I contorni

Patate fritte e insalata mista

Dolce

Zuppa al cioccolato, Morbido pan di spagna farcito con crema chantilly al cioccolato, decorata con panna e gocce di cioccolato



Acqua, vino, bibite

Spumante

Caffè e correzione



I bambini, seppur pagando ridotto, avranno diritto alle stesse identiche portate degli adulti nella quantità che vorranno o, in alternativa, potranno scegliere tra pasta in bianco, pomodoro, ragù e cotoletta con patatine, lo si potrà richiedere anche al momento del pranzo. Possibilità (su richiesta al momento della prenotazione) in alternativa al secondo di carne, di inserire un secondo vegetariano Vi preghiamo di comunicare anticipatamente eventuali allergie e intolleranze alimentari per non creare alcun disagio.

I PREZZI

Giornata + pranzo ha un costo di 33 euro/persona

Bambini 0-2 anni gratis

Bambini 3-10 anni pagano la metà (16.5 euro)

Possibilità di partecipare alla giornata senza il pranzo con un contributo di 8 euro/persona con inclusa una consumazione al bar.

Bambini 0-2 anni gratis

Bambini 3-10 anni pagano la metà (4 euro) con sempre inclusa una consumazione al bar.

LINK PER ISCRIVERSI: https://forms.gle/dsM2HZwg6BT6DbA9A