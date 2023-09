Raduno Golden Retriever

È arrivato il momento della 2^ edizione del raduno dorato a Padova. Ritrovo: alle ore 9.30 presso Parco Tito Livio (Ex piazzale Boschetti) a 2 passi dal centro storico, servito dal park silos Padova centro, via Trieste 40 o dai numerosissimi parcheggi a raso (gratuiti la domenica) sulle limitrofe vie Trieste e Eremitani

Passeggiata: Da lì, attreverseremo il fiume Piovego per raggiungere i Giardini dell'Arena che ospita la famosissima Cappella degli Scrovegni, presente anche una spaziosa area cani recintata dove poter fare sgambettare liberi i propri pelosi. Attraverso Piazza Eremitani e Porta Altinate in una decina di minuti saremo nel pieno centro storico della città, scenderemo per Piazza Cavour, passando davanti al caffè storico Pedrocchi. Da li, entreremo in Piazza delle Erbe, una delle numerose piazze che caratterizzano il centro storico, dominata dalla mole del Palazzo della Ragione, parte del grande Palazzo Comunale.

Proseguiremo dritti ed entreremo in Piazza dei Signori, dominata dalla celebre Torre dell'Orologio, uno degli spazi più suggestivi e vitali di Padova, una delle piazze simbolo della sua storia, ma anche del suo presente vivace e attivo, è così chiamata perché qui sorgeva il Palazzo della Signoria, la Reggia dei Carraresi. Svolteremo dentro a Piazza del Duomo dove gran parte dello spazio è occupato dal sagrato della cattedrale da cui la piazza trae il nome. Il gioiello della piazza è il battistero romanico che conserva uno straordinario ciclo di affreschi di Giusto de Menabuoi. Tornando indietro per Piazza dei Signori entreremo nell'ultima delle piazze del centro storico, Piazza della Frutta, piazza sul lato nord del Palazzo della Ragione, che fu per secoli, con Piazza delle Erbe, il centro commerciale della città.

Aperitivo: L'aperitivo si svolgerà presso il locale "All'Ombra della Piazza", in una laterale di Piazza della Frutta, con piccolo plateatico di posti a sedere nella piazza stessa (temperature permettendo), inoltre si potrà sostare anche nella via pedonale del locale. Verranno serviti aperitivi alcolici come spritz, tipico aperitivo veneto, e analcolici, gustosissimi cicchetti, anch'essi bocconcini di tradizione veneta, con baccalà, olive, radicchio, stracciatella, pomodorini, friarielli ecc, polpette con carne, melanzane, tonno, spinaci, baccalà ecc, pizzette di 150g. con 24h di lievitazione di impasto



Il Pranzo: il pranzo verrà fatto al ristorante pizzeria "agli Eremitani" via porciglia 29, adiacente ai giardini dell'arena e vicinissimo al punto di partenza.

Prezzi:

La passeggiata è gratuita

L'aperitivo ha un costo di 10 euro/persona

Il pranzo ha un costo di 30 euro/persona

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA PER QUALSIASI ATTIVITA', DA CONFERMARE ATTRAVERSO IL LINK: https://forms.gle/mkZP9bHGCFVXteeYA. LE ISCRIZIONI TERMINANO ENTRO IL 25/10/2023.