Torna la rasssegna "Il Suono e la Parola" con Erlend Øye & La Comitiva in concerto alla Sala dei Giganti

In attesa di presentare il calendario completo della nona edizione, in programma dal 5 aprile, la rassegna Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro, promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l’organizzazione della Scuola di Musica Gershwin, annuncia il primo evento del cartellone.

Giovedì 18 aprile, la Sala dei Giganti apre le sue porte (ore 21.15) per il concerto di Erlend Øye, il “king” dei Kings of Convenience, che torna nel suo paese preferito per un minitour di cinque tappe italiane, accompagnato da La Comitiva, il gruppo di musicisti siracusani che lo affiancano ormai da anni nelle sue migliori esibizioni live.

Una miscela di musica pop acustica, suoni mediterranei e influenze sudamericane per presentare il primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello.

Chi ascolta la musica di Erlend Øye forse non si aspetterà, nome a parte, di trovarsi di fronte ad un cantautore norvegese. Nel 2012, Øye si è trasferito a Siracusa. Lì ha incontrato un trio di musicisti siciliani: La Comitiva, al secolo Stefano Ortisi (voce e chitarra), Luigi Orofino (voce, cavaquinho) e Marco Castello (voce e chitarra). Come collettivo mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings of Convenience (di cui Erlend è membro fondatore e anima) in un insieme dal suono estivo.

Hanno iniziato a lavorare fianco a fianco nel 2018 quasi per gioco, finendo per esibirsi in diverse parti del globo, dal Sud America all’Europa.

In primavera uscirà il primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello, anticipato dal singolo “Mornings and Afternoons”, che verrà presentato in un tour europeo che arriverà a Padova nella splendida cornice della Sala dei Giganti di Palazzo Liviano.

Biglietti già disponibili a 28 euro (diritti di prevendita esclusi), prevendite sul Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi

Il programma completo della rassegna sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.ilsuonoelaparola.it e sulla pagina facebook Il Suono e la Parola.

Programma

ERLEND ØYE & LA COMITIVA - ALBUM RELEASE TOUR 2024

Giovedì 18 aprile

ore 21:15 | Sala dei Giganti

Posto unico non numerato: 28 euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi

Foto articolo da comunicazioni stampa