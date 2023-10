Anche quest’anno le amministrazioni comunali di Due Carrare e di Battaglia Terme promuovono la terza edizione della REMADA IN ROSA: una Giornata Dedicata alla Prevenzione del Tumore al Seno che si svolgerà sulle acque del Vigenzone, presso il Museo della Navigazione di Battaglia Terme, dove le Vogatrici in Rosa e il popolo delle remiere padovane, arriveranno con le barche colorate di rosa offrendo uno spettacolo di Voga alla Veneta. La manifestazione prende spunto dalla tradizionale Remada a Seconda che da più di 40 anni si svolge su quelle acque: in questo caso le protagoniste sono le donne in rosa che testimonieranno come, dopo la malattia, si può rinascere attraverso lo sport, che sia la voga alla veneta o il dragon boat praticato dalla squadra padovana delle UGO. Con un’offerta libera i cittadini potranno fare un giro sulle tradizionali caorline accompagnati dal Circolo Remiero “El Bisato” o sulla barca turistica “Padovanella” messa a disposizione dalla Delta Tour.

La giornata si concluderà con il lancio della rosa, un momento molto toccante in ricordo di chi non c’è più. Per prenotare il posto nella “Padovanella” e provare l’esperienza del passaggio attraverso la Conca di Navigazione, che collega il canale Battaglia al Vigenzone, il numero è 3451259491; il ritrovo è alle 9.30 presso l’imbarco degli Obizzi a Battaglia Terme. Il ricavato della raccolta fondi sarà interamente devoluto all’associazione padovana Volontà di Vivere – Noi e il Cancro, per il progetto “Le parole per dirlo…Ancora in viaggio con Anna”: un happening teatrale che si svolgerà il 1 Dicembre 2023, ideato e fortemente voluto da Anna Donegà, la giovane vicepresidente dell’associazione che è mancata agli inizi di quest’anno.

Oltre alla sfilata delle barche in rosa, dalle 10.30 nei pressi del Museo della Navigazione di Battaglia Terme, ci saranno dei momenti di approfondimento sul tema della prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione del Senologo della Casa di Cura di Abano, Dott. Stefano Martella. Per visitare il Museo della Navigazione, usufruendo dello speciale sconto, si può chiamare il numero 049 525170 menzionando il codice sconto “RR”. Ci sarà infine la raccolta firme per chiedere alla Regione Veneto l’anticipo ai 40 anni dello screening mammografico: petizione promossa già da qualche anno dall’associazione Padova Bene Comune e che ha superato le 12.000 firme. Il senologo della Casa di Cura di Abano, dott. Stefano Martella approfondirà il tema della prevenzione del tumore al seno.

Per contatti ed approfondimenti: mariaantoniettaauditore@gmail.com