“Due ore per la mia città”, la nuova opportunità con Retake Padova

Quando Dal 30/09/2023 al 30/09/2023 Orario non disponibile

Il Gruppo RETAKE Padova è felicissimo e pronto a ricominciare, dopo la pausa estiva, con “Due ore per la mia città”, l’iniziativa che prevede interventi di cura di numerosi quartieri della nostra città.

Appuntamento sabato 30 settembre alle ore 10 in via Venezia, 2.

L’obiettivo principale è coinvolgere tutti i cittadini, grandi e piccini, nella cura e attenzione agli spazi comuni delle città, a cominciare dal proprio quartiere: Arcella, Piazza Mazzini, Portello, Camin, via Facciolati, Sacro Cuore,Torre, Guizza saranno i quartieri in cui si realizzeranno gli eventi cleanup, anche in collaborazione con altre associazioni. Al Portello ci sarà con noi il gruppo 2Hands e insieme partecipiamo all’Adriatic Heroes day-

Ma c’è di più, non solo pulizia, vogliamo provare, con l’aiuto di tutti, ad abbellire il quartiere migliorandone l’ aspetto, cercando di rendere sempre più fruibili i luoghi che gli abitanti stessi ritengono essere ‘più degradati’.

Per farlo abbiamo bisogno ANCHE DI TE!

Domenica 1 ottobre, dalle ore 10 ci sarà a Mandria l'evento “PER UNA CITTÀ PIÙ BELLA” – rendiamo più bello il nostro quartiere con pinze e pennelli. Ritrovo: parcheggio Centro Commerciale il Borgo, Mandria (incontro alle ore 9:30)

Info web

https://www.facebook.com/retakepadova

https://app.retake.org/APP/index.cfm?where=Event&idEvn=2547

https://www.facebook.com/events/821399482783612/

Foto articolo da post Facebook