“La stanza delle mele”, Matteo Righetto presenta il suo ultimo lavoro a Noventa Padovana

Venerdì 16 dicembre alle 20.45 Matteo Righetto presenterà il suo ultimo libro “La stanza delle mele” a Noventa Padovana, nella splendida cornice di Villa Valmarana.

Come recita il post Facebook dello scrittore: «Chi ci verrà non rimarrà deluso anche perché l’amministrazione comunale e la biblioteca di Noventa si stanno organizzando per offrire una splendida accoglienza a tutti i convenuti. Si parlerà del romanzo ma anche delle relazioni tra letteratura, paesaggio e montagna. Sarà soprattutto l’occasione perfetta per conoscerci e farci di persona gli auguri di Natale in un clima di festa.

Segnatevelo!

Ci vediamo il 16 a Noventa Padovana».

In breve

“La stanza delle mele”,

Matteo Righetto presenta il suo ultimo lavoro.

Venerdì 16 dicembre ore 20.45 a

Villa Valmarana

Via Valmarana, 10

a Noventa Padovana.

Info web

https://www.facebook.com/photo?fbid=680279473465853&set=a.209344230559382

https://www.comune.noventa.pd.it/c028058/po/mostra_news.php?id=277&area=H