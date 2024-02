Il Carnevale dei Polli(ci)ni inaugura la rassegna “I sabati del conservatorio”

Inaugurano sabato 10 febbraio, alle ore 18, all’Auditorium Pollini (in via Cassan 17, a Padova) i tre mesi di programmazione della rassegna “I Sabati del Conservatorio”, simbolo per eccellenza dell’attività di produzione artistica dell’Istituto musicale padovano.

“I Sabati del Conservatorio” edizione 2024, scopri tutto il programma

La speciale edizione 2024 che festeggia i 25 anni del cartellone di concerti inizia nel solco della tradizione dal Carnevale con “I Polli(ci)ni”, appuntamento che vede protagonista l’Orchestra Giovanile del Conservatorio diretta dal M° Rocco Cianciotta: un evento sempre vivace e “colorato”, in cui è abitudine dei giovani e giovanissimi musicisti vestire per l’occasione i panni di pirati, cowboy, maghi e altri personaggi fantastici del mondo della letteratura, del cinema, dei cartoon e dei videogame.

Il programma prevede l’esecuzione del celebre “Il Carnevale degli animali - Grande Fantasia zoologica” di Camille Saint-Saëns (1835-1921). L’opera è composta da 14 brani che “tratteggiano”, tramite espedienti sonori e compositivi i vari animali (reali o meno, fra questi figurano infatti pure i pianisti!) riportati dai titoli, concedendosi citazioni di temi noti, toni umoristici e riferimenti satirici. Saint-Saëns si era divertito molto a scriverla ma non diede mai il permesso perché venisse eseguita pubblicamente finché era in vita (ad eccezione del solo motivo “Il cigno”, per pianoforte e violoncello): il musicista considerava la composizione quasi uno “scherzo musicale” e temeva che potesse non venire compresa nel suo intento originario. Nel 1922, a trentasei anni dalla sua stesura (1886) e a uno dalla morte di Saint-Saëns, l’opera fu finalmente eseguita per intero e le venne riconosciuto il suo ruolo di prim’ordine nel panorama musicale. Si ascolteranno poi la Jazz suite n.1 (del 1934) di Dmitri Shostakovich (1906-1975) coi suoi tre movimenti indicanti una danza (Valzer, Polka, Foxtrot) e quella che per molto tempo è stata conosciuta come Jazz suite n.2 (la vera è andata perduta durante la guerra e ritrovata nel 1999) ma che in realtà è chiamata “Suite per orchestra di varietà”, composizione presumibilmente assemblata da Shostakovich nel 1956, formata da otto movimenti per la maggior parte provenienti da altre sue opere. L’autore stesso indica in una nota che i singoli movimenti di questa suite si possono suonare a piacere, sia nel numero che nell’ordine. I Polli(ci)ni proporranno i pezzi Marcia, Waltz n.1, Waltz n.2 (tema divenuto celebre grazie anche alla colonna sonora del film di Stanley Kubrick “Eyes Wide Shut”), Danza n.2, Finale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma

Sabato 10 febbraio

Carnevale con i “Polli(ci)ni”

110...e lode! I migliori diplomati del Pollini

I Solisti con l’Orchestra

Un fortepiano a Vienna

Galà lirico

Ricordando Wolfango Dalla Vecchia (1923-1994)

Swing, Swing, Swing: A History of Big Band Jazz

Un pizzico di Follia

Art Percussion Ensemble

Symphonica

