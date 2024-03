“I sabati del Conservatorio 2024” con “I Solisti con l’Orchestra” al Pollini

Sarà un appassionante dialogo fra singole voci strumentali e l’insieme orchestrale quello in arrivo il 9 marzo, alle ore 18, in Auditorium Pollini (via Cassan 17, Padova) per ”I Sabati del Conservatorio”, rassegna simbolo del “Pollini” giunta quest’anno alla XXV edizione. L’appuntamento, dal titolo ”I Solisti con l’Orchestra”, vedrà gli studenti della classe di Direzione d’Orchestra del M° Rocco Cianciotta alla guida del corpo musicale dell’Istituto per accompagnare cinque distinti solisti su raffinate pagine, peraltro non così consuete da sentire in sala da concerto.

L’evento si aprirà sulle note del Concerto per Arpa e Orchestra in la maggiore di C.D. von Dittersdorf (1739-1799), violinista e compositore aderente agli stilemi del Classicismo che in vita raggiunse una certa fama ma che oggi viene eseguito raramente. L’opera in questione ne rappresenta bene la scrittura melodiosa e brillante. All’arpa la studentessa Aurora Bottacin, direzione di Helen Ogbuachi. A seguire si ascolterà il Concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore del compositore ceco J.B.G. Neruda (1708-1780), scritto in origine per il corno e tutto “giocato” nella tessitura estrema dello strumento, una composizione con richiami vivaldiani e di impronta “galante”: la parte solista, tecnicamente molto impegnativa, sarà eseguita da Calogero Contino. Giorgio Peloso Zantaforni, direttore. Verrà proposto poi il Concerto in mi minore per flauto e orchestra op. 57 di S. Mercadante (1795-1870), nel quale l’abilità dimostrata nella produzione melodrammatica dal musicista di Altamura, lodatissimo da grandi come Rossini, Bellini, Verdi e Liszt, tratta il flauto con la stessa importanza del canto in un melodramma. Al flauto Francesco Zangheri, dirige Aurora Scalco. Il programma si concluderà nel segno del violino solista con Francesco Zanotto Bellini e Koto Myasaka impegnati rispettivamente nell’esecuzione dell’Andante cantabile dal Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218 di W.A. Mozart (1756-1791), ispirato, pur con l’inconfondibile estro melodico mozartiano, alla scuola italiana e molto probabilmente ad un concerto di Boccherini ascoltato durante un viaggio in Italia, e della Romanza per violino e orchestra n. 2 op. 50 di L. van Beethoven (1770-1827), brano entrato di rigore all’epoca nel repertorio dei violinisti concertisti che proliferò tanto nelle sale da concerto quanto nei salotti borghesi, con diversi arrangiamenti. Direzione di Peloso Zantaforni. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

