“E…state con Noi” alla parrocchia S. M. Assunta in Rubano

Nella Parrocchia S. M. Assunta in Rubano per le serate del 16 e 17 luglio:

sarà allestito un gonfiabile per i giochi dei più piccoli;

ci sarà la presenza di una orchestrina che dal vivo ci allieterà la serata.

«È bello ritrovarci all’aperto, come negli anni scorsi, a scambiarci quattro chiacchere in allegria gustando qualche piatto che i nostri cuochi/e, ragazzi/e prepareranno, mentre i bambini potranno giocare liberi nel campo sportivo o scivolare giù dai gonfiabili.

Nel volantino potete leggere che al venerdì ci sarà la nostra specialità “il pesce fritto”, poi al sabato la novità degli “arrosticini”. Ogni sera sarà possibile avere il menù bimbi e poi altre gustose pietanze, tra cui i famosi “panini onti”.

Altra novità delle serate: l’Angolo giovani con menu sfiziosi: piadine, aperitivi e “gustosità fritte”…

Hanno avuto un successone!!!!!!

Per chi desidera c’è anche un piccolo Mercatino del libro.

Infine, sempre all’aperto il bar con aperitivi, spritz, birra alla spina etc. etc.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Vi aspettiamo numerosi.

ATTENZIONE: é meglio prenotare al numero 351.9404760»

