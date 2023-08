Torna la tradizionale festa di San Lorenzo a Saletto, che si svolge al campo sportivo dal 5 al 10 agosto.

Dal 5 al 10 agosto stand gastronomico dalle 19.30 con specialità locali e pesce fritto. Non mancheranno la pesca di beneficenza, espositori vari, tappeti elastici, giostrina per bambini e serate danzanti con ingresso gratuito. Pista da ballo in acciaio.

